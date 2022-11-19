Başakşehir'de kuryeyi hastanelik eden dayak kamerada | Video

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BAŞAKŞEHİR 17. Etap'ta motosikletli kurye yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü tarafından hastanelik edilene kadar dövüldü. O anlar böyle görüntülendi.
Olay Başakşehir 17. Etap'ta bu sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletli kurye ile bir araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü yere yatırdığı kuryeyi defalarca yumrukladı. Kaçan kurye parkta da dövüldü. Yaralı kurye için olay yerine ambulans çağrıldı. Kuryeyi hastanelik eden sürücü ise uzaklaştı. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.