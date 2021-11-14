Video Yaşam Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada | Video
Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada | Video

Başakşehir'de motosikletli gasp dehşeti kamerada | Video

14.11.2021 | 10:45

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BAŞAKŞEHİR'de iş insanı H.C.'nin (49) kullandığı minibüsü "Bize çarptın" diyerek durduran motosikletli iki şüpheli, tabancayla ateş ederek içinde yaklaşık 800 bin lira değerinde döviz ve Türk parası ile 1 milyon 500 bin lira değerinde çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olaydan sonra alarma geçen polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları motosiklette ele geçirildi.

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MAĞDUR GASP OLAYINI ANLATTI

Başakşehir, Ziya Gökalp mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 15 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran ayakkabı imalat işiyle uğrayan H.C., motosikletli iki kişinin minibüsünün ön koltuğunda bulunan içinde para ve çekler bulunan çantanın gasp edildiğini söyledi. Mağdur H.C. ifadesinde "Minibüsümle seyir halindeyken aracın arkasından bir ses geldi. Yavaşlayınca motosikletle bulunan iki kişi yanıma yaklaşıp "Ayağıma çarptın. Polis çağıralım" diye bağırdı. Bu sırada aracın sol tarafından ateş edildi. Aracımın camı kırıldı. Motosiklet aracımın önüne kesince durdum. Bir kişi minibüsün içine binerek silah tehdidi ile ön sağ koltukta bulunan çantayı alıp kaçtı. Çantanın içinde 45 bin dolar, 23 bin EURO, 35 bin lira ve 1 milyon 500 liralık çekler vardı." dedi.

SOYGUN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis soygun anının bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde motosikletli gaspçıların kaçtıkları yön tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu önce motosikletin plakası ardından şüphelilerin kimlikleri .belirlendi. Polis düzenlediği operasyonda şüpheli Ali A.(23), Mahmoud A.(19) ile motosikletin ruhsat sahibi A.Ü.(28) gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin işadamını iş yerinden çıktıktan sonra takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin işadamını takip ettikleri anları gösteren güvenlik kamera kayıtları bulundu. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları motosiklet kaskı ve kıyafetlerle olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Motosikletli gaspçılar Ali A. ile Mahmoud A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibi öğrenilen A.Ü. ise serbest bırakıldı

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