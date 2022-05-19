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OTOMATİK OYNAT
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Başakşehir’de rezidansta korkutan yangın | Video 19.05.2022 | 09:05
03:49
Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video 19.05.2022 | 08:44
03:10
Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video 19.05.2022 | 08:44
04:19
Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçidi su bastı | Video 19.05.2022 | 00:55
02:14
Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video 18.05.2022 | 21:50
03:54
Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 18.05.2022 | 20:28
02:51
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Sultangazi'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı | Video 18.05.2022 | 09:51
03:43
Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video 18.05.2022 | 14:41
02:17
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 18.05.2022 | 16:44
00:46
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı | Video 18.05.2022 | 16:43
02:39
04:23
Büyükçekmece'de sitede taciz ve darp iddiası | Video 18.05.2022 | 15:24
01:36
Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video 18.05.2022 | 15:06
04:00
Fatih’te kapkaççıya meydan dayağı! O anlar kamerada | Video 18.05.2022 | 15:24
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03:26
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı | Video 18.05.2022 | 14:41
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Beyoğlu'nda pitbull dehşeti yaşatan sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası | Video 18.05.2022 | 14:38
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Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video 18.05.2022 | 14:38
Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Rezidans dairesinden çıkan alevler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.