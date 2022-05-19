Başakşehir’de rezidansta korkutan yangın | Video

Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Rezidans dairesinden çıkan alevler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir rezidans dairesinde çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, sitede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ve rezidans dairesinden yükselen yangınlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.