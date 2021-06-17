Video Yaşam Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video

Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video

Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video
17.06.2021 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video 01:03
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si yakalandı | Video 17.06.2021 | 11:08
SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada! 00:22
SON DAKİKA: Samsun'da sel sularında sürüklenen araçtaki ölüm kalım mücadelesi kamerada! 17.06.2021 | 11:02
Kalpazanların son kurbanı Türkiye'nin en büyük bankası | Video 02:22
Kalpazanların son kurbanı Türkiye'nin en büyük bankası | Video 17.06.2021 | 10:38
Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada | Video 01:31
Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada | Video 17.06.2021 | 09:55
Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video 04:20
Çürüyen deniz salyası bu haliyle dehşete düşürdü | Video 17.06.2021 | 09:55
İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video 00:30
İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı | Video 17.06.2021 | 10:12
Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 00:21
Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 17.06.2021 | 10:12
İstanbul Esenyurt'ta baltalı sopalı kavga dehşeti kamerada! 01:16
İstanbul Esenyurt'ta baltalı sopalı kavga dehşeti kamerada! 17.06.2021 | 10:05
İstanbul Kartal'da yürekleri ağza getiren tehlikeli yarış kamerada 02:05
İstanbul Kartal'da yürekleri ağza getiren tehlikeli yarış kamerada 17.06.2021 | 09:50
Muğla Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı 00:36
Muğla Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı 17.06.2021 | 08:45
İstanbul'da alıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarına boğuldu 03:20
İstanbul'da alıştıkları fabrikanın yandığını gören işçiler gözyaşlarına boğuldu 17.06.2021 | 09:38
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05:38
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 17.06.2021 | 09:38
Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada 00:52
Mersin'de servis şoförünün sulama kanalında sürüklenen çocuğu kurtarama anı kamerada 17.06.2021 | 08:46
Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı | Video 01:12
Çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirmeye çalıştı | Video 17.06.2021 | 09:09
İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video 01:28
İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı | Video 17.06.2021 | 09:09
Ordu'da eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi 01:54
Ordu'da eşiyle tartışan şahıs evini ateşe verdi 17.06.2021 | 08:46
İstanbul'da Çanta Çetesi çökertildi | Video 00:34
İstanbul'da "Çanta Çetesi" çökertildi | Video 17.06.2021 | 09:29
At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video 00:21
At arabalı soygun! Masaları yükleyip böyle kaçtı | Video 17.06.2021 | 09:30
Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 00:26
Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine ikinci baskın | Video 17.06.2021 | 09:04
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 02:06
İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ve ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı 17.06.2021 | 08:44

Başakşehir’de çıkan kavgada iki grup birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gece Başakşehir Bayramtepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Taraflar birbirlerini darp ederken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA