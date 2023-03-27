Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de taksi şoförü ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Taksi şoförü bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünün üzerine yürürken, kurye ise taksiyi tekmeledi. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı tartışma anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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