Video Yaşam Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video

Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video

27.03.2023 | 11:55

Başakşehir’de taksi şoförü ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Taksi şoförü bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünün üzerine yürürken, kurye ise taksiyi tekmeledi. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı tartışma anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle motosiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücüler birbirlerinin üzerine yürürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Bu sırada taksici bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünü tehdit ederken, kurye ise taksiyi tekmeledi. Yaşanan o tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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