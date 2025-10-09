Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de durağının olmadığı bir yerde bir taksi sürücüsü diğer bir sürücünün yanına giderek yoldan çekilmesini söyleyerek tehdit etti. Hızını alamayan adam diğer aracında kapısına vurarak canımı yumrukladı. Taksi sürücünün yolcu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
