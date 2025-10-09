Video Yaşam Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video

Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video

09.10.2025 | 10:59

Başakşehir’de durağının olmadığı bir yerde bir taksi sürücüsü diğer bir sürücünün yanına giderek yoldan çekilmesini söyleyerek tehdit etti. Hızını alamayan adam diğer aracında kapısına vurarak canımı yumrukladı. Taksi sürücünün yolcu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanandı. Taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına giderek bağırarak yoldan geçilmesini söyledi. Adam diğer sürücüye bağırarak, " Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, " Arabanın plakası TS 20'mi benim için neden yolu kapattın" diye cevap verdi. Aracına doğru giden adam başla bir taksinin de camını yumruklayıp kapısına vurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 00:31
Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video 09.10.2025 | 10:04
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 00:14
İki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada | Video 09.10.2025 | 10:03
Kayseri’de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 00:48
Kayseri'de 66 noktada huzur operasyonu: Aranan 73 kişi yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:41
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 00:31
2 cinayetten aranan firari şüpheli 22 yıl sonra yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:34
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 02:06
Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video 09.10.2025 | 09:13
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:43
Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.10.2025 | 08:34
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 11:39
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! 08.10.2025 | 21:06
Adana’da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 00:17
Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 08.10.2025 | 16:29
Ataşehir’de bir fabrikada yangın paniği | Video 04:04
Ataşehir'de bir fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:56
Ataşehir’de fabrikada yangın paniği | Video 01:53
Ataşehir'de fabrikada yangın paniği | Video 08.10.2025 | 15:20
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi | Video 01:06
Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi | Video 08.10.2025 | 15:10
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:49
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.10.2025 | 14:37
Kazadan dolayı yavaşlayan araca otomobilin arkadan çarpma anı kamerada | Video 00:30
Kazadan dolayı yavaşlayan araca otomobilin arkadan çarpma anı kamerada | Video 08.10.2025 | 14:03
Diyarbakır anneleri, Bahçeli’nin söylemini sevinçle karşıladı | Video 03:20
Diyarbakır anneleri, Bahçeli’nin söylemini sevinçle karşıladı | Video 08.10.2025 | 13:15
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeleri alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor | Video 06:12
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde ifadeleri alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor | Video 08.10.2025 | 13:15
İki çocuğu vahşice öldürülen acılı anne ilk kez konuştu! Kocamı da o öldürmüş olabilir | Video 14:11
İki çocuğu vahşice öldürülen acılı anne ilk kez konuştu! "Kocamı da o öldürmüş olabilir" | Video 08.10.2025 | 13:15
Dron pilotundan Filistin’e destek videosu | Video 01:06
Dron pilotundan Filistin'e destek videosu | Video 08.10.2025 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY