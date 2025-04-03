Başakşehir’de tamir atölyesinde yangın | Video 03.04.2025 | 08:51 İstanbul Başakşehir’de tır garajında bulunan bir tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. İddiaya göre garajın içindeki tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın giderek büyürken yer yer patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.