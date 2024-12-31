Video Yaşam Başakşehir’de trafiğin arasında polisten böyle kaçtı | Video
Başakşehir’de trafiğin arasında polisten böyle kaçtı | Video

Başakşehir’de trafiğin arasında polisten böyle kaçtı | Video

31.12.2024 | 12:25

İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde gece şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri havaya ateş açmasına rağmen otomobildeki şüpheliler durmayarak kaçtı. Sıcak anlar kameraya yansıdı.

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece saatlerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobile durması yönünde anonslarda bulundu. Polis ekiplerini fark eden otomobil hızlanmaya ve kaçmaya başladı. Polis ile otomobil sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yavaşlayan otomobili yakalamak için araçtan inen polis ekipleri havaya ateş açarak sürücüyü yakalamak istedi. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasına rağmen, sürücü gaza basıp manevra yaparak olay yerinden kaçtı. Film sahnelerini aratmayan sıcak anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
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