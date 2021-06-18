Başakşehir'de yağışın etkisiyle yol çöktü | Video
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Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yol çalışması sırasında yağışın da etkisiyle çökme yaşandı. Yağmur suları ile birlikte istinat duvarı ve yol çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipleri olaya müdahalesi sürüyor.