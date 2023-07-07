Video Yaşam Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı | Video
Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı | Video

Başakşehir'de yol kavgasında silahlar patladı | Video

07.07.2023 | 12:19

Başakşehir’de yol verme yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı. Yaşananalar cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin aracın üzerinden atlayarak kavgaya dahil olduğu görüldü.

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Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçekent kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında yol tartışması yaşandı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. İki grup birbirine saldırmaya başladı. Bir kişi belindeki silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir kişinin aracın kaputundan atladıktan sonra silah seslerinin duyulduğu ve çevredeki vatandaşların korku dolu sesleri duyuldu.

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