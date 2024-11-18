Başakşehir’de yolu kapatıp drift atan sürücü yürekleri ağza getirdi | Video
Başakşehir’de yolu kapatan sürücü drift attı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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