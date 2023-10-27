Video Yaşam Başıboş köpeğe çarpıp kaza yaptı, 1 hafta sonra motosikleti çalındı | Video
Başıboş köpeğe çarpıp kaza yaptı, 1 hafta sonra motosikleti çalındı | Video

Başıboş köpeğe çarpıp kaza yaptı, 1 hafta sonra motosikleti çalındı | Video

27.10.2023 | 12:37

İzmir’in Konak ilçesinde, seyir halindeyken aniden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarpan motosikletli genç kadın ölümden döndü. Sürücü metrelerce sürüklenirken, kaza anı motosikletteki ve kaskta bulunan kameraya anbean yansıdı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Elif Gülerer (37), Kemer Altgeçidi'ni geçtikten hemen sonra aninden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın motosikletten savrularak metrelerce sürüklenirken, köpek ise hızla kaçtı.

"DİREKSİYON KIRACAK MESAFEM YOKTU"
Şahsi motosikletiyle seyir halindeyken yaşamış olduğu kaza anını anlatan Gülerer, "Konak'ta Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmeden önceki alt geçitten 60 km hız ile ilerlemekteyken, sağımdaki aracın hafif fren yaptığını gördüm. Önce anlam veremedim, köpeği görmemiştim. Sonra yine de hızımı 50 km'ye düşürdüm ama hayvan bir anda önüme çıkınca maalesef çarpmak zorunda kaldım. Çünkü direksiyon kıracak mesafem yoktu. Kaza anında anlamadım ama 10-15 dakika sonra sol ayak bileğimde bir problem yaşadım. Akabinde kendi imkanlarımla hastaneye gittim. Tedavimin ardından hastaneden ayrıldım. Tabi köpeğe de baktık belki bir şey olmuşsa hayvana müdahalede bulunalım diye ama o arada köpek kaçmıştı" dedi.

KAZANIN ŞOKUNU ATLATAMADAN MOTOSİKLETİ ÇALINDI
Kazadan 1 hafta sonra Konak ilçesi Güngör Mahallesi'nde motosikletinin 2 şüpheli tarafından çalındığını ve güvenlik kamerasının da ellerinde olduğunu aktaran Gülerer, "Evin önünde 2-3 tane kilidi patlatıp motoru çalmışlar. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık, fakat hala bulunamadı. Onun için bayağı da emek vermiştim. Maddi olarak şu anki piyasa durumunda 80-85 bin liralık bir maddi kaybım var. Umarım yetkililer motosikletimi bulur ve emeğimi bana geri verirler. Polisler, olayın takibinde" ifadelerine yer verdi.

KAZA ANI KAMERADA
Genç motosiklet sürücüsü kadının ölümden döndüğü anlar ise motosikletteki ve kaskta bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde; aniden önüne çıkan başıboş köpeği gören sürücünün, "Köpek" diye bağırması, çarpma anıyla birlikte köpeğin kaçması ile motosikletin devrilerek metrelerce sürüklenmesi ve vatandaşların yaralanan kazazede kadının yardımına koştuğu anlar yer aldı.
Öte yandan, kazadan 1 ay sonra kendi imkanlarıyla motosiklet satın alan ve kuryelik yapmaya başlayan Gülerer, kendisine yeni bir motosiklet alabilmek için birikim yapmak istediğini söyledi.

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