Video Yaşam Başıboş köpek vatandaşlara böyle saldırdı | Video
Başıboş köpek vatandaşlara böyle saldırdı | Video

Başıboş köpek vatandaşlara böyle saldırdı | Video

17.04.2023 | 14:11

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Mollabey Köyü ve çevresinde sürü halinde gezen köpekler vatandaşları saldırıyor. Saldırma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Alaplı ilçesi Mollabey Köyünde sokak köpekleri kendilerinden korkup kaçanları kovalarken, bazen de kovalamaca sonrası vatandaşlara saldırarak yaralıyor. Başıboş gezen sokak köpeklerine bir çok vatandaş tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise besleyerek destek veriyor. İlçenin en fazla nüfusa sahip olan Mollabey Köyünde yaşayan vatandaşlar sorunu Alaplı Kaymakamlığına bildirdiklerini ancak bir sonuç elde edemediklerini söylediler.
Bakkala alışveriş yapmaya giderken köpekler tarafından saldırıya uğrayan 15 yaşındaki İbrahim Karaca yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Ben Markete alışverişe gidiyordum, habersiz bir şekilde köpek beni ısırdı. Hemen acile gittim, şükür dişini geçirememiş. burada çok köpekler var, özelikle çocuklar sokağın karaşınına geçemiyorlar, bu nedenle toplanmasını istiyoruz."

Mollabey Köyünde esnaflık yapan Gürol Öztürk de "Alaplı Molla bey Köyün çevresinde gezen köpek sürüleri bizleri çok korkutuyor. Hemen hemen her gün insanlara saldırıyorlar. Mollabey'in hangi sokağa baksan bir sokak köpeği karşınıza çıkabiliyor. Sokaklarda bu köpekler sürülerle geziyor ve geceleri dışarıya çıkmaya korkuyoruz Bunlarda canlı bunlarında yaşama hakkı var ama bizleri korkutarak değil. Ben yetkililerden bir an önce bu konuda çalışma yapmasını istiyorum yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

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