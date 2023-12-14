Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video
Muş'ta yolda yürüyen 73 yaşındaki kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bacağından ağır yaralanan yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu.
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