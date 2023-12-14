Video Yaşam Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video

Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video

14.12.2023 | 11:16

Muş'ta yolda yürüyen 73 yaşındaki kadına başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bacağından ağır yaralanan yaşlı kadına kuduz teşhisi konuldu.

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