Başıboş sokak köpekleri, tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir tavuğu telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BAŞIBOŞ ÜÇ KÖPEK DAHA SONRASINDA TAVUĞU YAKALAYIP PARAMPARÇA ETTİLER"
Başıboş köpeklerin tavuğu telef ettiği anları anlatan Orhan Dal, "iki köpek ilk başta tavuğu yakalıyor daha sonra ölü numarası yapan tavuk kaçmaya çalışırken üçüncü köpek tarafından yakalanıyor. Başıboş üç köpek daha sonrasında tavuğu yakalayıp paramparça ettiler. Güvenlik kamerasını izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Başıboş köpekler aç kaldıklarında bizi bile yiyecekler bize bile saldırıyorlar. Sokak köpekleri saldırıyor kaç kişinin ölümüne sebep oldu bu sokak köpekleri gerçekten tehlikeli oluyorlar geceleri bir araya gelip grup şeklinde saldırıyorlar" şeklinde konuştu.
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