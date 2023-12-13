Video Yaşam Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı | Video

Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı | Video

13.12.2023 | 08:57

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

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Yangın, saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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