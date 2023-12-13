Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki körüklü İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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