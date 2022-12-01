Video Yaşam Başına mama kabı sıkışan kediyi böyle kurtardılar | Video
Başına mama kabı sıkışan kediyi böyle kurtardılar | Video

Başına mama kabı sıkışan kediyi böyle kurtardılar | Video

01.12.2022 | 13:19

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mama kabının tenekesine başı sıkışan kedi, bölgeden otomobille geçen 3 kuzen tarafından kurtarıldı.

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Gümüş köyü Abacılar Mahallesi'nde otomobille giderken yolda bir kedinin başına mama kabı tenekesinin sıkıştığını gören kuzenler Veli (35), Mehmet (32) ve Ömer Göllü (22), inip yardıma koştu. Kuzenler, kedinin başındaki tenekeyi çıkarıp, kurtardı.Kuzenlerden Veli Göllü, "Yol ortasında çırpınır bir şekilde kedi gördük. Birimiz kabanımızla kediyi tuttuk diğerimiz baş kısmındaki tenekeyi çıkartarak kurtardık. Teneke çıktıktan sonra kedinin sevinci bize duygu dolu anlar yaşattı" dedi. İnsanların tüm canlılara karşı merhamet duygusu beslemesi gerektiğinde belirten Göllü, "Merhamet görenin de gösterenin de içini ısıtan bir duygu. Merhamet duygumuz hayvanlar özelinde tüm insanlığa karşı uygulamamız gerekiyor" diye konuştu.

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