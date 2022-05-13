Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 13.05.2022 | 12:10
01:11
Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti | Video 13.05.2022 | 12:15
01:54
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2022 | 12:12
01:59
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video 13.05.2022 | 12:07
02:48
Kalaşnikofla yakalanıp, gazeteciye "Seni vurmak için" dediler | Video 13.05.2022 | 12:05
33:21
02:38
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi | Video 13.05.2022 | 10:28
01:10
03:59
03:43
Beyoğlu'nda kardeşlerin "omuz atma" kavgası | Video 13.05.2022 | 11:21
03:54
00:20
Beylikdüzü'nde eğlence kavgaya dönüştü | Video 13.05.2022 | 11:17
03:07
04:34
Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı | Video 13.05.2022 | 09:53
00:17
Gaziantep'te silah operasyonu: 3 gözaltı | Video 13.05.2022 | 09:46
05:15
07:39
04:34
Beylikdüzü’nde 3 dakikada gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video 13.05.2022 | 09:25
01:01
Kilis’te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2022 | 09:30
00:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu | Video 13.05.2022 | 09:23
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Olay, Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B., başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı. Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.