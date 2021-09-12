Video Yaşam Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video

Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video

Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video
12.09.2021 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti | Video 00:27
Pendik’te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti | Video 12.09.2021 | 10:30
Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 01:55
Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2021 | 10:17
Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video 00:40
Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video 12.09.2021 | 10:17
Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu | Video 01:32
Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu | Video 12.09.2021 | 10:04
Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı tutuklandı | Video 00:40
Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı tutuklandı | Video 12.09.2021 | 10:04
İstanbul’da ruhsatsız tabanca baskını kamerada | Video 00:28
İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada | Video 12.09.2021 | 10:04
Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı | Video 02:50
Direksiyon başında uyuyan sürücü yol kenarındaki otomobile böyle çarptı | Video 12.09.2021 | 09:48
Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü | Video 01:45
Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü | Video 12.09.2021 | 09:48
İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı | Video 01:36
İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı | Video 12.09.2021 | 09:24
Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:19
Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 12.09.2021 | 09:24
İzmir’de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı | Video 01:12
İzmir’de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı | Video 12.09.2021 | 08:55
Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı | Video 01:18
Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı | Video 11.09.2021 | 21:54
Manisa’daki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:17
Manisa’daki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.09.2021 | 20:58
Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video 00:45
Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video 11.09.2021 | 17:59
Balkonda oturan kadın, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 01:07
Balkonda oturan kadın, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 11.09.2021 | 17:51
Mahmut Övür | İmamoğlu ‘o makam’dan vaz mı geçti? 04:33
Mahmut Övür | İmamoğlu ‘o makam’dan vaz mı geçti? 11.09.2021 | 16:34
Van Gölü’ne NASA’dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi 03:13
Van Gölü’ne NASA’dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi 11.09.2021 | 14:43
Karısı Tuğçe, Bayram Er’e kaçan kocanın gözyaşları Esra Erol’da canlı yayınında sel oldu 06:25
Karısı Tuğçe, Bayram Er'e kaçan kocanın gözyaşları Esra Erol'da canlı yayınında sel oldu 11.09.2021 | 14:53
SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Ahmet Çetin’den acı haber! Adli Tıp’tan alındı... 01:21
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Ahmet Çetin'den acı haber! Adli Tıp’tan alındı... 11.09.2021 | 14:02
Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı 02:55
Trafik kazası sonrası çıkan kavga kameralara yansıdı 11.09.2021 | 13:36

Bursa'da 2,5 metre uzunluğunda başından vurulmuş ölü yunus sahilde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus sahile vurdu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği tahmin edilirken, o anlara kaydedenler ise bunu yapanların yanına kalmayacağını söyledi. Ölü yunusun kaldırılması için Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerine haber verildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA