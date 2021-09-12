Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video
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Bursa'da 2,5 metre uzunluğunda başından vurulmuş ölü yunus sahilde bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus sahile vurdu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği tahmin edilirken, o anlara kaydedenler ise bunu yapanların yanına kalmayacağını söyledi. Ölü yunusun kaldırılması için Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerine haber verildi.