Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video
Van’ın Başkale ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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