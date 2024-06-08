Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.06.2024 | 16:16 Van’ın Başkale ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde iki turun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre biri İran İslam Cumhuriyetine ait iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen iki tır sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.