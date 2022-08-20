Video Yaşam Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video
Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video

Başkale’de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | video

20.08.2022 | 09:53

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Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde 19 Ağustos 2022 günü saat 12.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 200 kilogram toz esrar maddesi ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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