Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışan işçilere hitap etti "Muhteşem eserle tarih yazdınız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir" dedi.