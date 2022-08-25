Video Yaşam Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video
Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video

Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video

25.08.2022 | 18:52

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OTOMATİK OYNAT

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Başkan Erdoğan Ahlat'ta | Video 25.08.2022 | 18:52
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti.

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