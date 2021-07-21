Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı.