Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de "“40 Yıl, 40 Eser” Etkinliği Kapsamında “Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü” Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu insanını hor gören 'kırsal kesim' açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:54
Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez 11.06.2023 | 22:29
02:48
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı | Video 11.06.2023 | 18:09
00:37
Sahte paraya sardığı uyuşturucularla yakalandı | Video 11.06.2023 | 16:55
05:41
03:31
02:24
Antalya’da yoldan çıkan otobüs şarampole çarptı: 10 yaralı | Video 11.06.2023 | 15:51
04:29
02:46
Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video 11.06.2023 | 14:59
03:33
Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi | Video 11.06.2023 | 14:55
04:56
3 defa gelip, tarım ürünleri satan dükkana böyle saldırdı | Video 11.06.2023 | 14:26
02:03
Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video 11.06.2023 | 14:24
00:47
5 kilo 750 gram uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalandılar | Video 11.06.2023 | 13:24
00:40
İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ opeasyonu! 7 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2023 | 13:13
04:05
01:09
Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 12:10
01:18
Afyonkarahisar'da dehşet! Damat, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video 11.06.2023 | 11:51
04:20
01:00
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video 11.06.2023 | 11:19
02:11
Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video 11.06.2023 | 11:25