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Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez

Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez

11.06.2023 | 22:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM’de "“40 Yıl, 40 Eser” Etkinliği Kapsamında “Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü” Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu insanını hor gören 'kırsal kesim' açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez" dedi.

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