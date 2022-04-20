Video Yaşam Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video

Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video

20.04.2022 | 10:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp görüntülü görüştüğü kanser hastası Halime Özdemir, Erdoğan'ı 20 yıldan bu yana Erdoğan’ı oğlu gibi sevdiğini söyledi.

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Aslen Siirtli olan ve uzun yıllardır Adana'da yaşayan kanser hastası Halime Öztürk, geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirmişti. Bunun üzerine ise harekete geçen AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Başkan Erdoğan, 74 yaşındaki Halime Özdemir'i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.
Başkan Erdoğan, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir, Erdoğan'ın kendini aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, "Ben Cumhurbaşkanımızı Allah için seviyorum. Ben Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum, onun vicdanı yok ama Cumhurbaşkanımız vicdanlı, ihtiyarlara bakıyor, benim bacımın iki gözü göz görmüyor, ona bakılmasa rezil olacak. 3 sene önce 2 odalı ev yaptılar, Allah razı olsun. 20 yıldan bu yana Erdoğan'ı oğlum gibi seviyorum. Ben Allah için çok seviyorum, aynı oğlum gibi canım gibi seviyorum" dedi.

OĞLU ANNESİNİN ERDOĞAN SEVGİSİNİ ANLATTI
Halime Teyze'nin oğlu İbrahim Özdemir'de, "Annemin Erdoğan aşkı 2000 yılından Başbakan olduktan sonra başladı. O dönemlerde babam Parkinson hastasıydı. 2000 yılından önce babam bayağı eziyet gördü. SSK hastanesine götürüyorduk ilaç alamazdık, doktora gidebilmemiz için ilk önce doktorun özel yazıhanesine gitmemiz gerekiyordu, orada parayı verirdik daha sonra babam ben annem üçümüz gittiğimizde birimiz ilaç kuyruğuna, birimiz doktorun fiş kuyruğuna üçümüz giderdik. Şimdi Erdoğan sağ olsun o yasaları değiştikten sonra bizlere çok faydası oldu Allah razı olsun. Babam yatalaktı, kendisinden çok fayda gördük. Sağlık ocağı doktorları olsun diş doktorları olsun hastane doktorları olsun sağ olsunlar hepsi eve gelip babamı tedavi ediyorlardı. Faydasını da gördük. Daha sonra babam 7 yıl önce vefat etti. Daha sonra 3 yıldan beri annem kanser hastası oldu. Bundan önce biz devamlı Ceyhan'daki devlet hastanesine, Adana'daki Başkent, Balcalı hastanesine gittik bir türlü annemin hastalığını bulamadılar. Bazı insanlar diyorlar ki şehir hastaneleri ne için açıldı? Şehir hastanesine biz 3 yıl önce annemin kanser hastası olduğunu orası buldu. İşte şehir hastanelerinin önemi budur. Biz o yönden dolayı da cani gönülden de seviyoruz, annemin Erdoğan aşkı, sevgisi menfaat ya da her hangi bir şey değildir" dedi.

"ÖLÜNCE MEZARIMIN BAŞINA FOTOĞRAFINI ASIN"
Erdoğan ile görüntülü görüşen annesinin sevincini anlatamayacağını söyleyen Özdemir,
"Karşısında Cumhurbaşkanımızı görünce kendisi de çok heyecanlandı. Annem ne diyeceğini unuttu o kadar sevinçliydi. Çünkü en çok şu dünyada babamdan sonra en çok sevdiği insanlardan birisi cumhurbaşkanımızdı, karşısında görünce anneme bayağı moral kaynağı oldu. Çünkü bir kanser hastasına böyle bir şey yapılması gerçekten de büyük bir moral oldu. Annemin dünden bu yana Allah'a şükür durumu iyi. Annemin 7 oğlu var 8'inci oğlunu da Cumhurbaşkanımızı yaptı, artık Cumhurbaşkanımız bizim hem ağabeyimiz hem de babamızdır. Annemizin bize vasiyeti, oğlum ben öldüğüm zaman Başkanımızın resmini benim mezarımın başucuma asın diyor. Yani bunu da cani gönülden istiyor herhangi bir şey için değil" diye konuştu.

Halime Özdemir'in çok arzuladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Bu görüşmeye vesile olup Halime teyzemizi memnun olmasından dolayı çok mutluyuz".

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