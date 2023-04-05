Video Yaşam Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur | VİDEO
Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur | VİDEO

Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur | VİDEO

05.04.2023 | 20:54

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Emeklilerle iftar buluşması" programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadığını dile getirdi. Erdoğan "Bunun adı zulüm, kan siyasetidir. Saldırılar durmalı" dedi.

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