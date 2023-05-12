Başkan Erdoğan: İstanbul'un başına çöreklenenler 4 yılda ne kazandırdı? |video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bahçelievler mitinginde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan , İBB Başkanı ve CHP zihniyetini hatırlattı "İstanbul'un başına çöreklenenler 4 yıldır ne kazandırdılar?" diye sordu. Erdoğan, terör örgütü sempatizanlarının işaretini yapan İmamoğlu hakkında ayrıca "Ekrem'i Van'a gönderiyorlar orada teröristlerin işaretini yapıyor. Sen önce İstanbul'daki görevini yap!" dedi.