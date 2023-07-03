Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösterdi. Fransa'daki olaylardan endişe duyulduğunu kaydeden Erdoğan, süreci takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, fahiş kira artışlarına karşı mesaj vererek, memur ve emekli zammı ile ilgili süreci de başlattıklarını duyurdu. İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları...