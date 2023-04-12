Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde kalıcı konutları 1 yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceklerini açıkladı. "Deprem sürecinde kimlerin acılar üzerinden istismar siyaseti yaptığını milletimiz gördü" ifadeleriyle 7'li koaliyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacak ne de milletmiz affedecek" dedi.