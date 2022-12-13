Video Yaşam Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfi! | Video
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfi! | Video

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfi! | Video

13.12.2022 | 11:30

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası petrol müjdesi verdi. Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o bölgeden detayları aktardı..

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