Video Yaşam Başkan Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidecek. İşte sel ve heyelan bölgelerindeki son durum | Video

Başkan Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidecek. İşte sel ve heyelan bölgelerindeki son durum | Video

Başkan Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidecek. İşte sel ve heyelan bölgelerindeki son durum | Video
23.07.2021 | 09:09

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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

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