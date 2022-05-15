Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
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Hadise, Antalya'da "Domates Kraliçesi" seçildi | Video 15.05.2022 | 15:51
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Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı | Video 15.05.2022 | 15:51
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Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü | Video 15.05.2022 | 15:52
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Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 15.05.2022 | 15:02
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Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
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Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 15.05.2022 | 13:18
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Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
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Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 15.05.2022 | 12:27
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Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 15.05.2022 | 12:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın engelliler ve aileleri için düzenlenen piknik programına telefonla bağlandı. Erdoğan, "AK parti her zaman yanınızda bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir" dedi.