Video Yaşam Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video

Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video

15.05.2022 | 20:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kofçaz’da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 03:48
Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video 03:55
Başkan Erdoğan telefonla bağlandı: AK Parti her zaman yanınızda olacak | Video 15.05.2022 | 20:34
İrem Derici’den eski sevgilisi Cem Belevi hakkında çok ağır sözler! | Video 01:53
İrem Derici’den eski sevgilisi Cem Belevi hakkında çok ağır sözler! | Video 15.05.2022 | 19:07
Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox yeniden Bodrum’a geldi | Video 02:37
Dünyanın en büyük yatlarından biri olan Flying Fox yeniden Bodrum’a geldi | Video 15.05.2022 | 16:41
Masterchef Mehmet Şef’in kızı Sude Yalçınkaya dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı | Video 00:20
Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı | Video 15.05.2022 | 16:09
Hadise, Antalya’da Domates Kraliçesi seçildi | Video 05:02
Hadise, Antalya'da "Domates Kraliçesi" seçildi | Video 15.05.2022 | 15:51
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı | Video 01:09
Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı | Video 15.05.2022 | 15:51
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü | Video 00:19
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü | Video 15.05.2022 | 15:52
Kayseri’de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video 00:29
Kayseri'de aracın stepnesine gizlenmiş yarım kilo esrar ele geçirildi | Video 15.05.2022 | 15:23
İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video 01:29
İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden böyle çaldı | Video 15.05.2022 | 15:02
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 02:47
Rıza Kayaalp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı | Video 15.05.2022 | 15:02
Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 00:22
Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada | Video 15.05.2022 | 13:41
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler | Video 00:18
Uyuşturucu, silah, tüfek ve kumar makineleri... İki adreste ele geçirdiler | Video 15.05.2022 | 13:20
Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 00:19
Soyguncu hasta ziyaretinde yakalandı | Video 15.05.2022 | 13:18
Beyoğlu’nda “beni sıkıştırdın” kavgası kamerada: İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfretti | Video 02:27
Beyoğlu'nda “beni sıkıştırdın” kavgası kamerada: İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfretti | Video 15.05.2022 | 13:08
Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 03:16
Merada doğan kuzunun ilk adımları | Video 15.05.2022 | 12:27
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı | Video 00:34
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri böyle yakalandı | Video 15.05.2022 | 12:27
Erzincan’da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 01:05
Erzincan'da iki grup birbirine girdi, çevredekiler film gibi izledi | Video 15.05.2022 | 12:27
Tokat’ta dehşet! Birlikte kaçtığını ileri sürdüğü eşi ve öz kardeşine kurşun yağdırdı | Video 01:59
Tokat'ta dehşet! Birlikte kaçtığını ileri sürdüğü eşi ve öz kardeşine kurşun yağdırdı | Video 15.05.2022 | 12:27
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 00:48
Motosikletli şahsa çarptıktan sonra yoluna böyle devam etti | Video 15.05.2022 | 12:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın engelliler ve aileleri için düzenlenen piknik programına telefonla bağlandı. Erdoğan, "AK parti her zaman yanınızda bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA