Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında Erzurum'da gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, 6'lı masaya göndermelerde bulundu ve 2023 seçimleri için net mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Şayet solukları yetip ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyasetten silinmesine vesile olacaktır." dedi.