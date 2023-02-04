Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyona sert tepki: Bize milletim 'Aferin' diyecek | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Nazilli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyona sert tepki göstererek, "Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar" dedi. Erdoğan, "Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek." sözlerini kullandı.
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