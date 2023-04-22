Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı! | VİDEOHABER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik 10 yeni müjdeyi de tek tek açıkladı. Erdoğan, köy evlerinde hayatlarını sürdürecek çiftçilere sıfır faizli kredi verileceğini kaydetti.
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