Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına kritik çağrı: Emperyalistlerin tuzaklarına düşmeyelim
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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, buradaki konuşmasında İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı, fitnelere düşülmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, tuzaklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, "Kimsenin aranıza girmesine, sizleri etnik ya da mezhebi olarak bölmesine izin vermeyeceğinizi umuyorum. " dedi.