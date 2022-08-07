Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. Bayram ve Gül Sarı çifti, Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz” dedi.