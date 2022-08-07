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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret | Video 07.08.2022 | 00:01
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Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde tamamen kontrol altında | Video 06.08.2022 | 23:35
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Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.08.2022 | 23:13
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Tunceli’de bir sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi | Video 06.08.2022 | 22:51
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Kütahya'da şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı | Video 06.08.2022 | 22:32
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Manisa’da ormanlık alanda yangın | Video 06.08.2022 | 22:06
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video 06.08.2022 | 21:08
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Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video 06.08.2022 | 19:55
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Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın | Video 06.08.2022 | 19:19
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Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu... O anlar kamerada | Video 06.08.2022 | 16:55
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Elektrik direğindeki kablolar havai fişek gibi patladı | Video 06.08.2022 | 16:55
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı | Video 06.08.2022 | 15:32
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Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.08.2022 | 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. Bayram ve Gül Sarı çifti, Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz” dedi.