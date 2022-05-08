Başkan Erdoğan'dan Şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde şehit olan ve Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır'ı ziyaret etti. Şehit babası Hakkı Bahadır'a taziyelerini ileten Başkan Bağatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Başkan Erdoğan, baba Hakkı Bahadır'a taziyelerini iletti.