Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
13:13
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması! 04.06.2021 | 19:27
04:32
09:44
02:38
4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saatte talan etti | Video 04.06.2021 | 16:05
09:44
00:39
Konya 25 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu 04.06.2021 | 16:20
03:11
Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten öldürmüş 04.06.2021 | 14:23
07:51
Korku filmi gibi! Sultangazi'de kargalar çocuğa saldırdı | Video 04.06.2021 | 12:57
02:11
İnterpol tarafından aranan DEAŞ’lıya şafak baskını | Video 04.06.2021 | 12:57
04:34
Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü | Video 04.06.2021 | 12:25
22:51
00:54
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı | Video 04.06.2021 | 12:25
04:02
Anadolu’daki ilk Türk Camisi ibadete açılacak | Video 04.06.2021 | 12:02
01:26
22:51
01:37
İstanbul Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 04.06.2021 | 10:36
06:12
Trekking tutkunları Balıkesir'de yeni bölgeleri keşfediyor | Video 04.06.2021 | 11:19
02:32
Virajı alamayan tır elektrik direğine çarpıp patlayarak alev aldı | Video 04.06.2021 | 11:19
00:16
Bebek arabasını saniyeler içinde böyle çaldı | Video 04.06.2021 | 11:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi temel atma töreninde tarihi müjdeyi açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta tarihi yeni doğalgaz rezervi keşfi açıklamasını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZONGULDAK'TAKİ TARİHİ MÜJDE AÇIKLAMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN