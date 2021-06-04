Video Yaşam Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta tarihi doğalgaz rezervi müjdesi açıklaması!
04.06.2021 | 19:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi temel atma töreninde tarihi müjdeyi açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta tarihi yeni doğalgaz rezervi keşfi açıklamasını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZONGULDAK'TAKİ TARİHİ MÜJDE AÇIKLAMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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