Video Yaşam Başkan Erdoğan'ın Ayder yolunda durarak mısır aldığı Rizeli Emine Çolak ve ailesi o anları anlattı | Video

Başkan Erdoğan'ın Ayder yolunda durarak mısır aldığı Rizeli Emine Çolak ve ailesi o anları anlattı | Video

Başkan Erdoğan'ın Ayder yolunda durarak mısır aldığı Rizeli Emine Çolak ve ailesi o anları anlattı | Video
16.08.2020 | 18:05

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na giderken yolda durarak mısır aldığı Emine Çolak ve ailesi yaşadığı duyguları anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'na önceki gezilerinin aksine helikopterle gitmek yerine karayolu ile gitmeyi tercih etti. Ayder Yolu'nda yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin tezgahının önünde duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Çolak ve eşinden haşlanmış mısır ve bal satın aldı, basın mensuplarına da mısır ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mısır ve bal aldığı Emine Çolak, konvoy önlerinde durunca çok mutlu olduğunu belirterek "Duracağını tahmin etmemiştim ama durdu çok sevindim. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. İki evladım olduğunu söyleyince niye iki çocuğumun olduğunu söyledi, 'Allah bu kadar verdi' dedim. 'Biz altı kardeşiz ama benim iki çocuğum oldu' dedim. Yanında bulunan herkese mısır ısmarladı. Çok heyecanlandım. Mısırımızı, Ayderimizin meşhur balını ikram ettim" dedi

Oğlu Göksel Çolak ise "Çok istedim aracını durdurmayı, kendisini yakından görmeyi. Duracağını da hissettim. Şoförüne dur dedi, verdik balımızı, mısırımızı ikram ettik. Çok heyecanlandım. aşırı heyecanlandım. Çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.

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