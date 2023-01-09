Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleşen 2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan otoyol ve köprü hizmetlerinde yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini verdi. Müjde sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dönüp kullandığı “Nureddin senden para çıkmıyor rahat ol” ifadeleri ise yüzleri gülümsetti.