Başkan Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği ve en kısa zamanda evine ziyarete gideceğini söylediği 73 yaşındaki AK Parti gönüllüsü Hatem teyze konuştu. Kurt, “Türkiye'nin gelişimi Erdoğan'ın liderliğinde büyüdü de büyüdü. Samimi bir lider, baba, kardeş” dedi.