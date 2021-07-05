Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği 11 yaşındaki Elanur, yaşadıklarını A Haber’e anlattı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'da açılışını yaptığı hastanede ziyaret ettiği ve hediyeler verdiği Elanur Altun, ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi. A Haber Elanur ile bir röportaj gerçekleştirdi. İşte ziyaretin tüm ayrıntıları…