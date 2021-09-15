Video Yaşam Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu: "Cenazeden dönüyordum" | Video

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu: "Cenazeden dönüyordum" | Video

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan Covid'li yolcu:
15.09.2021 | 08:53

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Kırıkkale'de başkasına ait HES kodu kullanarak otobüste seyahat eden ve PCR testi pozitif olan bir yolcu, cenaze dönüşü trafik kontrol noktasında jandarmaya yakalandı. Karantina süresinin bitimine 2 saat kala yakalanan yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem korona virüs (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler sürüyor. Delice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrollerini gerçekleştirdi.

KARANTİNASININ BİTİMİNE 2 SAAT KALMIŞTI
Tokat'ta İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Ö.S. (56) Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu GBT'de tespit edildi. Ö.S'nin karantina süresinin bitimine 2 saat kaldığı belirtildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Ö.S'ye ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uyguladı. Filyasyon ekiplerince yapılan işlemlerin ardından Ö.S, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

"CENAZEDEN GELİYORDUM"
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir cenazeye katıldığını belirten Ö.S, "Sungurlu'dan geliyordum. Cenazeye gittim, cenazeden geliyordum. Motor arıza yapınca motoru tamire bıraktım. Geç olunca da arabaya bindim evime gidiyordum" dedi.

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