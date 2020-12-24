Başkent Ankara güne kar ile uyandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
01:01
05:44
05:44
01:13
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı | Video 24.12.2020 | 10:28
00:20
02:23
Başkent Ankara güne kar ile uyandı | Video 24.12.2020 | 10:09
01:19
Kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:56
01:22
Bahçelievler'de 30 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada | Video 24.12.2020 | 10:14
01:13
01:28
01:19
Bursa'da kısıtlamada motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 24.12.2020 | 09:33
01:00
Antalya'da skandal yılbaşı kutlamasına polisten ceza yağdı | Video 24.12.2020 | 09:13
02:09
01:53
Kayseri'de kendini asan şahsı polis ipi keserek kurtardı | Video 24.12.2020 | 09:01
00:20
01:23
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı... O anlar kamerada | Video 24.12.2020 | 08:55
01:39
Adana’da torbacılara şafak operasyonu | Video 24.12.2020 | 08:37
00:47
Bakan Soylu, Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti | Video 24.12.2020 | 08:34
01:58
Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.12.2020 | 08:44
Ankara'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent'te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi. Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.