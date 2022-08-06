Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın | Video

Ankara Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan 19 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.