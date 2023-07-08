Başkent'te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alınırken, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen 280 bin paket insan sağlığına zararlı bandrolsüz sigaraların piyasa değerinin ise 6 milyon lira olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Başkent'te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 08.07.2023 | 12:07
01:48
00:15
Kocaeli’de kayıp yaşlı adam ormanlık alanda bulundu | Video 08.07.2023 | 11:34
05:52
04:01
01:33
Zeytinburnu'nda caddeye koşan çocuğa minibüs çarptı | Video 08.07.2023 | 10:59
02:20
728 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video 08.07.2023 | 10:37
04:11
05:04
00:28
Kavga cinayetle bitti, kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video 08.07.2023 | 10:03
06:29
Avcılar'da yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı | Video 08.07.2023 | 09:44
01:01
Otomobillerin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 08.07.2023 | 09:48
00:40
Sipariş yetiştirmeye çalışan motokuryeler çarpıştı: 2 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:48
02:51
Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:02
02:27
Kartal’da ağaca çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 08.07.2023 | 09:02
02:07
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp tarlaya yuvarlandı | Video 08.07.2023 | 00:37
01:20
00:18
Tarlada 90 metrelik kuyuya düşen çocuğu AFAD kurtardı | Video 07.07.2023 | 16:33
01:58
Alanya’da sokak ortasında büyük kavga: 1’i ağır 7 yaralı | Video 07.07.2023 | 16:22
02:22
Kadınların cadde ortasındaki kavgasını polis sonlandırdı | Video 07.07.2023 | 16:20