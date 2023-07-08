Başkent'te 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi | Video 08.07.2023 | 12:07 Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sigara kaçakçılığına yönelik Gölbaşı ilçesinde yapılan uygulamada, ülkemizde tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.Bandrolsüz sigaraları Ankara'ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alınırken, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen 280 bin paket insan sağlığına zararlı bandrolsüz sigaraların piyasa değerinin ise 6 milyon lira olduğu öğrenildi.