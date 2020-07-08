Video Yaşam Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video

Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video

Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video
08.07.2020 | 18:23

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Başkentte park halindeki araçtan 83 bin lira çalarak kaçan kişilerin peşine, Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düştü. Şahısların aracı terk edilmiş olarak bulunurken hırsızlık şüphelilerinin polisin kıskacında olduğu öğrenildi.

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Olay, önceki akşam Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metal doğrama ve tasarımla uğraşan Ramazan K. oğlu ile beraber bankadan parayı çektikten sonra arkadaşının dükkanına uğradı. Dükkana uğrarken parasını, arabasının torpido gözüne bırakan Ramazan K. arkadan gelen hırsızları fark edemedi. Arkadaşını ziyaret ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tornavida ile Ramazan K.'nın aracının camını kırıp 83 bin lirayı çaldı. Ramazan K.'nin arkadaşı Ayhan B. ve çevredeki diğer kişiler durumu fark ederek hırsızı durdurmaya çalıştı. Hırsız parayı aldıktan sonra araca binerek uzaklaşmak istedi. O sırada çevredeki esnaf aracı durdurmaya çalışsa da hırsız kaçmayı başardı. Ramazan K., daha sonra polise haber verdi. Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine intikal eden olay sonrasında polis hırsızların peşine düştü. Polis yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan arabayı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ayrıca otomobilin camlarının tamamının koyu renkli filmli olmasına rağmen polisin hırsızları kıskaca aldığı öğrenildi.

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