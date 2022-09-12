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OTOMATİK OYNAT
04:22
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 33 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2022 | 11:17
01:24
16 adresi soymuşlardı, keşif yaparken yakalandılar | Video 12.09.2022 | 11:16
04:15
Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video 12.09.2022 | 10:39
01:44
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 12.09.2022 | 09:33
04:03
Düzce'de minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 12.09.2022 | 09:40
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Anne- kız; doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı | Video 12.09.2022 | 10:02
01:10
Babasının ATV kazasını böyle görüntüledi | Video 12.09.2022 | 09:57
05:56
02:17
Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 08:57
01:17
Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı | Video 12.09.2022 | 08:53
03:26
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı | Video 12.09.2022 | 08:47
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Van’da insan kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı | Video 12.09.2022 | 08:47
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Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video 11.09.2022 | 22:23
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3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video 11.09.2022 | 21:56
01:13
Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı | Video 11.09.2022 | 21:28
01:13
Boğulan çocuk kalp masajı ile hayat döndürüldü | Video 11.09.2022 | 20:01
03:19
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video 11.09.2022 | 17:33
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Beyoğlu’nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı | Video 11.09.2022 | 17:30
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı.