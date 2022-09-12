Video Yaşam Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

12.09.2022 | 09:33

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Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şahıs yakalandı.

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